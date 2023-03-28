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58 минут назад

Чат-бот центров госуслуг помог москвичам более 75 тысяч раз

Mos.ruиещё 1

Пользователи сайта центров «Мои документы» более 75 тысяч раз обратились с вопросами к виртуальному ассистенту. Чат-бот заработал два года назад, с его помощью можно получить нужную информацию о госуслугах и дополнительных сервисах. Чаще всего жители столицы интересуются графиком работы офисов.

Чат-бот центров госуслуг помог москвичам более 75 тысяч раз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы задать вопрос виртуальному помощнику, нужно кликнуть на синий значок в правом нижнем углу экрана компьютера. В открывшемся окне появится строка ввода, куда нужно написать обращение. Количество вопросов неограниченно. Этот способ избавляет от поиска информации на сайте вручную.

Чат-бот был разработан Департаментом информационных технологий Москвы совместно с центрами госуслуг. Для ответов он использует базу с информационными материалами и статьями. Если поступает сложный запрос, его автоматически перенаправляют оператору службы поддержки портала mos.ru. Специалист удаленно подбирает необходимые сведения и направляет пользователю, а новая информация сохраняется в системе следующих ответов робота. Таким образом виртуальный помощник постоянно совершенствует свои знания и учится у сотрудников службы поддержки.

В московских офисах «Мои документы» сегодня можно получить более 280 государственных услуг. 99 процентов из них предоставляют независимо от места регистрации заявителя. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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