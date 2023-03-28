Чат-бот центров госуслуг помог москвичам более 75 тысяч раз

Пользователи сайта центров «Мои документы» более 75 тысяч раз обратились с вопросами к виртуальному ассистенту. Чат-бот заработал два года назад, с его помощью можно получить нужную информацию о госуслугах и дополнительных сервисах. Чаще всего жители столицы интересуются графиком работы офисов.

Чтобы задать вопрос виртуальному помощнику, нужно кликнуть на синий значок в правом нижнем углу экрана компьютера. В открывшемся окне появится строка ввода, куда нужно написать обращение. Количество вопросов неограниченно. Этот способ избавляет от поиска информации на сайте вручную.

Чат-бот был разработан Департаментом информационных технологий Москвы совместно с центрами госуслуг. Для ответов он использует базу с информационными материалами и статьями. Если поступает сложный запрос, его автоматически перенаправляют оператору службы поддержки портала mos.ru. Специалист удаленно подбирает необходимые сведения и направляет пользователю, а новая информация сохраняется в системе следующих ответов робота. Таким образом виртуальный помощник постоянно совершенствует свои знания и учится у сотрудников службы поддержки.