Каждый третий уличный фонарь в Москве "поумнеет"

Новые "умные" фонари появятся как в центре Москвы, так и на периферии, например, на улице Кравченко, улице Академика Волгина, на Профсоюзной улице. Всего в городе будет установлено более 60 тысяч новых осветительных приборов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По данным комплекса городского хозяйства столицы, сейчас улицы и дворы освещают около 730 тысяч фонарей. Год от года их становится все больше, а количество потребления ими электроэнергии не растет. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, связано это с применением новых технологий. Устаревшие натриевые и галогеновые лампы при выходе из строя меняют на светодиодные светильники. Замена также происходит в рамках благоустройства территорий, когда в землю убирают воздушные кабели и одновременно меняют осветительные приборы.

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Городские улицы сейчас освещают светодиодными лампами, которые не только не перегорают по 10-15 лет, но и потребляют на треть меньше электроэнергии

Основное преимущество светодиодных ламп состоит в том, что они дольше работают - до 10-15 лет, на треть меньше потребляя электроэнергии. Но еще важнее то, что они позволяют подключить "мозги" - специальные контроллеры. Внешне они выглядят как небольшая плата, которая автоматически передает сигнал о состоянии прибора, мощности подаваемого света в Центр управления сетями Объединенной энергетической компании, занимающейся в том числе освещением улиц, дворов и подсветкой зданий. "Платы позволяют дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, напряжение, контролировать, горит фонарь или нет", - пояснил Петр Бирюков.

Больше не нужно ждать, пока неработающий фонарь заметят жители. Диспетчер центра заметит сигнал и направит аварийную бригаду для устранения неполадки. Управлять можно как группой фонарей, так и одним в зависимости от задачи. Например, фонарь рядом с пешеходным переходом можно сделать ярче, чем остальные. В яркий солнечный день освещение можно включить в городе позже или, напротив, выключить раньше, если речь идет про утро. При этом обычные лампы накаливания включаются только в определенное время автоматически. А так как за уличный свет город платит за счет поступлений в казну, то по факту больше средств может пойти на социальные или другие программы.