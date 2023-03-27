Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Движение на Калужско-Рижской линии московского метрополитена было восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

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«Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график», — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что экстренные службы проверяют информацию о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская» в Москве. Уточнялось, что, по предварительным данным, пожар произошел в последнем вагоне состава.

Столичный Департамент транспорта передавал, что на центральном участке Калужско-Рижской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. Было приостановлено движение поездов от станции «Октябрьская» до «Проспекта мира».