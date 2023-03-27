Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Движение на Калужско-Рижской линии московского метрополитена было восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
«Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график», — сказано в сообщении.
Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что экстренные службы проверяют информацию о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская» в Москве. Уточнялось, что, по предварительным данным, пожар произошел в последнем вагоне состава.
Столичный Департамент транспорта передавал, что на центральном участке Калужско-Рижской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. Было приостановлено движение поездов от станции «Октябрьская» до «Проспекта мира».
15 марта региональное управление МЧС передавало, что на одной из станций метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера. В результате инцидента были эвакуированы около 400 человек.