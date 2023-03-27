В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

В Москве до конца года запустят еще одну платную дорогу

1

Новая трасса станет вторым городским «платником» после Московского скоростного диаметра. Благодаря шестиполосной дороге, построенной на частные инвестиции в размере 65 миллиардов рублей, от бизнес-центра «Москва-Сити» до МКАДа можно будет доехать всего за 17 минут. Столичные власти пока не назвали тарифы, однако уже известно, что на трассе будут действовать бесконтактные пункты взимания платы.

В Москве до конца года запустят еще одну платную дорогу
© Motor.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения объекта сообщил, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершат до конца года. В настоящее время трасса готова на 75 процентов. На сегодняшний день уже готовы путепровод через пути D1 и участок трассы в районе улицы Барклая, завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода, а также построен пешеходный переход через пути D1 и дублёр в районе улиц Полоцкая и Гвардейская.

Шестиполосная дорога начнется от «Москва-Сити» и закончится на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, где перейдет в платный обход Одинцово. Новая трасса разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект и МКАД, а также улучшит транспортную доступность для 700 000 жителей.

На Северном дублере Кутузовского проспекта будет работать система оплаты без шлагбаумов, аналогичная той, что сегодня используется на федеральных дорогах ЦКАД и М-12. Первые тесты новой артерии запланированы на ближайший май.

В начале марта в Минтрансе назвали самые популярные платные трассы у владельцев электрокаров. Водители батарейного транспорта чаще всего пользовались «платниками» в Московской области.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий