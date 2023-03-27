В Москве до конца года запустят еще одну платную дорогу

Новая трасса станет вторым городским «платником» после Московского скоростного диаметра. Благодаря шестиполосной дороге, построенной на частные инвестиции в размере 65 миллиардов рублей, от бизнес-центра «Москва-Сити» до МКАДа можно будет доехать всего за 17 минут. Столичные власти пока не назвали тарифы, однако уже известно, что на трассе будут действовать бесконтактные пункты взимания платы.
Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения объекта сообщил, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершат до конца года. В настоящее время трасса готова на 75 процентов. На сегодняшний день уже готовы путепровод через пути D1 и участок трассы в районе улицы Барклая, завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода, а также построен пешеходный переход через пути D1 и дублёр в районе улиц Полоцкая и Гвардейская.
Шестиполосная дорога начнется от «Москва-Сити» и закончится на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, где перейдет в платный обход Одинцово. Новая трасса разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект и МКАД, а также улучшит транспортную доступность для 700 000 жителей.
На Северном дублере Кутузовского проспекта будет работать система оплаты без шлагбаумов, аналогичная той, что сегодня используется на федеральных дорогах ЦКАД и М-12. Первые тесты новой артерии запланированы на ближайший май.
В начале марта в Минтрансе назвали самые популярные платные трассы у владельцев электрокаров. Водители батарейного транспорта чаще всего пользовались «платниками» в Московской области.