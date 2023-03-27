В Москве до конца года запустят еще одну платную дорогу

Новая трасса станет вторым городским «платником» после Московского скоростного диаметра. Благодаря шестиполосной дороге, построенной на частные инвестиции в размере 65 миллиардов рублей, от бизнес-центра «Москва-Сити» до МКАДа можно будет доехать всего за 17 минут. Столичные власти пока не назвали тарифы, однако уже известно, что на трассе будут действовать бесконтактные пункты взимания платы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения объекта сообщил, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершат до конца года. В настоящее время трасса готова на 75 процентов. На сегодняшний день уже готовы путепровод через пути D1 и участок трассы в районе улицы Барклая, завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода, а также построен пешеходный переход через пути D1 и дублёр в районе улиц Полоцкая и Гвардейская.

Шестиполосная дорога начнется от «Москва-Сити» и закончится на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, где перейдет в платный обход Одинцово. Новая трасса разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект и МКАД, а также улучшит транспортную доступность для 700 000 жителей.

На Северном дублере Кутузовского проспекта будет работать система оплаты без шлагбаумов, аналогичная той, что сегодня используется на федеральных дорогах ЦКАД и М-12. Первые тесты новой артерии запланированы на ближайший май.