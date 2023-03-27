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34 минуты назад

Масштабные противопаводковые учения проведут в Москве

Вечерняя Москва

Во вторник, 28 марта, в Москве проведут масштабные противопаводковые учения. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Масштабные противопаводковые учения проведут в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что по тактическому замыслу «подтопление» произойдет на территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда.

— В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с паводком. Также они организуют мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, — приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В учениях задействуют более 500 человек и 170 единиц специальной техники. В мероприятиях примут участие шесть вертолетов экстренной авиации, аэролодки, беспилотные летательные аппараты и шесть судов на воздушной подушке.

В зоне «подтопления» находятся 83 дачных и приусадебных участка. Специалистам будет необходимо эвакуировать жителей, организовать переправы и удалить большие объемы воды.

Также на учениях отработают расчистку русла рек, оперативное восстановление транспортного сообщения, освещения и электроснабжения объектов. Уточняется, что мероприятия позволят создать новые методы реагирования на ЧС, испытать современные образцы техники.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что столичные службы готовы к ликвидации возможных временных скоплений воды.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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