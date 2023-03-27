В Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика

"Главное свойство одежды из перерабатываемого пластика заключается в том, что она не отличается от обычной одежды,обладает теми же самыми потребительскими свойствами. Поэтому те потребители, которые ориентируются на вопросы экологии, готовы будут такую одежду покупать и даже заплатить за нее немного дороже, понимая, что она сделана из переработанных материалов. А переработанные материалы, к сожалению, использовать сложнее, поэтому стоимость такого производства оказывается выше, чем при производстве обычной одежды. С развитием системы расширенной ответственности производителя и цены на такую одежду, и на одежду, сделанную из первичных материалов, должны выровняться. И в перспективе производство из вторичных материалов должно стать более дешевым".