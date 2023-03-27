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26 минут назад

В Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика

Авторадио

В Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Новая линия включает в себя плащи и пальто-кимоно. Производители уверяют, что после того, как вещь становится ненужной, ее можно вновь полностью переработать. Ежегодно планируется производить от 3-ех до 5-ти тысяч изделий. О свойствах и стоимости такой одежды Авторадио рассказал замгендиредктора Российского экологического оператора Алексей Макрушин:

В Москве начнут выпуск одежды из переработанного пластика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главное свойство одежды из перерабатываемого пластика заключается в том, что она не отличается от обычной одежды,обладает теми же самыми потребительскими свойствами. Поэтому те потребители, которые ориентируются на вопросы экологии, готовы будут такую одежду покупать и даже заплатить за нее немного дороже, понимая, что она сделана из переработанных материалов. А переработанные материалы, к сожалению, использовать сложнее, поэтому стоимость такого производства оказывается выше, чем при производстве обычной одежды. С развитием системы расширенной ответственности производителя и цены на такую одежду, и на одежду, сделанную из первичных материалов, должны выровняться. И в перспективе производство из вторичных материалов должно стать более дешевым".

Основную часть ассортимента компания изготавливает из яблочной кожи. Для пошива одной вещи нужно около одного килограмма яблок. Также используются и другие экологичные материалы, например, ткань из древесины австралийского эвкалипта и зеленую вискозу.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Алексей Макрушин,
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