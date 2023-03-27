В Москве откроется выставка "Дагестан Расула Гамзатова"

Выставка "Дагестан Расула Гамзатова" к 100-летию со дня рождения поэта откроется 31 марта в Музее Востока в Москве. Выставка продлится до 9 мая, сообщили в понедельник ТАСС в музее-заповеднике "Дагестанский аул".

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"Новую выставку "Дагестан Расула Гамзатова" 31 марта открывает Музей Востока и музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" <...> к 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля Расула Гамзатова. Выставка продлится до 9 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке представят более 80 архивных фотографий, снятых в разные периоды жизни Гамзатова.