В Москве откроется выставка "Дагестан Расула Гамзатова"

Выставка "Дагестан Расула Гамзатова" к 100-летию со дня рождения поэта откроется 31 марта в Музее Востока в Москве. Выставка продлится до 9 мая, сообщили в понедельник ТАСС в музее-заповеднике "Дагестанский аул".
"Новую выставку "Дагестан Расула Гамзатова" 31 марта открывает Музей Востока и музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" <...> к 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля Расула Гамзатова. Выставка продлится до 9 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставке представят более 80 архивных фотографий, снятых в разные периоды жизни Гамзатова.
На выставке также будут представлены свыше 40 живописных и графических произведений художников, предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана, добавили в пресс-службе.