В Москве начали демонтаж новогодних световых конструкций

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся в Москве новогодних световых конструкций. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более одной тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, — сказал он.

По словам заммэра, зимой рано темнеет, поэтому новогодние конструкции являются дополнительным источником света, который создает хорошее настроение у горожан. Он подчеркнул, что все украшения доставляют на склады, где они хранятся до следующего праздника. Уточняется, что минувшей зимой Москву украшали более четырех тысяч световых конструкций.