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23 минуты назад

В Москве начался демонтаж новогодних световых конструкций

Вечерняя Москваиещё 3

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся в Москве новогодних световых конструкций. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

В Москве начали демонтаж новогодних световых конструкций
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более одной тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, — сказал он.

По словам заммэра, зимой рано темнеет, поэтому новогодние конструкции являются дополнительным источником света, который создает хорошее настроение у горожан. Он подчеркнул, что все украшения доставляют на склады, где они хранятся до следующего праздника. Уточняется, что минувшей зимой Москву украшали более четырех тысяч световых конструкций.

Также Бирюков сообщил, что в столице в этом году появится свыше 60 тысяч «умных» фонарей. Они позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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