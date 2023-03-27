Собянин объявил о предстоящем открытии Театра эстрады после реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реставрации и ремонта Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной, где уже завершаются работы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Я надеюсь, что в этих стенах, замечательных, реконструированных, отреставрированных, с новой техникой появятся новые таланты, и, конечно, наши знаменитости снова выступят с этой сцены. Это новое рождение», - сказал Собянин.

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Он поздравил театральный коллектив со Всемирным днем театра, который отмечается 27 марта.

«Поздравляю вас со Всемирным днем театров - всех артистов, все режиссеров и всех, кто любит театр, это высокое искусство. Я надеюсь, Театр эстрады снова будет одним из самых лучших театров нашей страны», - подчеркнул мэр.

В свою очередь художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов выразил благодарность за работы по восстановлению театрального здания.

«Это было сердце эстрады Советского Союза. Попасть на эту сцену, а тогда еще не было ни концертного зала «Россия», ничего другого, и это было единственное место, и сюда мечтали артисты попасть. Здесь и зарубежные звезды блистали. Это легендарная сцена. Спасибо всем, кто принимал участие в возрождении этого театра», - отметил Хазанов.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы по реставрации здания театра были начаты в 2020 году и должны быть завершены в сентябре 2023 года. На данный момент выполнены основные общестроительные работы, произведена замена кровли, смонтированы инженерные системы и сценическое механооборудование.

В ходе работ восстановлена историческая планировка, отреставрированы интерьеры театра, в том числе гипсовый лепной декор, штукатурный слой стен и потолков. В зрительном зале и фойе воссоздан паркет из древесины твердых пород. Над сценой театра отреставрировано живописное панно, на котором изображена геральдическая символика СССР, герб, флаги и лозунг «Слава великому советскому народу».

В настоящее время ведется пусконаладка инженерных систем, технического и театрального оборудования, а также чистовая отделка помещений. Готовность объекта составляет 85%.