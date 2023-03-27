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14 минут назад

Жилой комплекс из шести корпусов в стиле ар-деко построят в Даниловском районе

Агентство «Москва»

В Даниловском районе столицы появится жилой комплекс в стиле ар-деко, площадь первой его очереди на ул. Дербеневская, вл. 20, составит около 85 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Жилой комплекс из шести корпусов в стиле ар-деко построят в Даниловском районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москомархитектура согласовала проект жилой застройки на ул. Дербеневская. Архитектурный облик жилого комплекса, разработанный бюро GAFA Architects, выполнен в стиле ар-деко: фасады изобилуют декоративными элементами, выполненными из металла. Ансамбль отличается цельной узнаваемой эстетикой и создает ощущение принадлежности месту, причастности к искусству ар-деко. Уступчатые каскадные завершения зданий призваны создать запоминающуюся линию абриса, уникальный силуэт на уровне города в союзе с новыми тенденциями высотной Москвы», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

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Как отмечается, в рамках первой очереди планируется возвести три корпуса, два детских сада общей вместимостью 100 человек, двухуровневый подземный паркинг. Девелопером выступает Tekta Group, а всего в комплексе предусмотрено строительство шести разноэтажных корпусов. При этом образ нового проекта основывается на традициях высотной архитектуры ХХ века, характерных для крупнейших городов мира.

В комитете уточнили, что в архитектуре прослеживается сочетание нескольких паттернов, членение фасада по вертикали по уровню восприятия, а также использование традиционных отделочных материалов в нетрадиционном сочетании. Паттерны представлены геометричными ритмичными элементами, нижняя часть зданий выделена композиционно иными приемами с использованием упрощенных форм и усложненных фактур отделочных материалов - рифленых каменных плит с металлической отделкой в сочетании с арочными элементами на уровне взгляда пешехода.

По мнению специалистов бюро GAFA Architects, которое приводится в сообщении, поиск новых высказываний, опирающихся на богатую историческую основу, является своеобразным ответом суперсовременным тенденциям в московской архитектуре - лапидарным формам из стекла с вариациями объемной пластики. «Наше желание создать уникальный образ выражается в гармоничном сочетании двойственности традиции и авангарда. Традиция выразилась в создании классического силуэтного завершения небоскребов каскадом (уступами), а авангардность зданий выражается в фантазийно-геометризованных деталях, призванных создать яркие художественные впечатления», - заключили в компании.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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