Более 60 тыс. «умных» фонарей появится в Москве до конца года

Свыше 60 тысяч «умных» фонарей появится в столице в этом году. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— С 2018 года реализуется программа по установке так называемых «умных» фонарей. Оборудуем (специалисты Комплекса городского хозяйства — прим. «ВМ») специальными контролерами уже имеющиеся опоры, до конца года установим 60 тысяч таких конструкций, их общее число достигнет почти 320 тысяч, — сказал он.

По словам заммэра, контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Такие фонари позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.

Также в столице планируются ремонтные работы 23 миллиона квадратных метров дорог. Как правило, специалисты ремонтируют больше квадратных метров, чем планируется в начале года.