Более 60 тыс. «умных» фонарей появится в Москве до конца года

Свыше 60 тысяч «умных» фонарей появится в столице в этом году. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— С 2018 года реализуется программа по установке так называемых «умных» фонарей. Оборудуем (специалисты Комплекса городского хозяйства — прим. «ВМ») специальными контролерами уже имеющиеся опоры, до конца года установим 60 тысяч таких конструкций, их общее число достигнет почти 320 тысяч, — сказал он.
По словам заммэра, контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Такие фонари позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.
Также в столице планируются ремонтные работы 23 миллиона квадратных метров дорог. Как правило, специалисты ремонтируют больше квадратных метров, чем планируется в начале года.
В ходе развития дорожной инфраструктуры специалисты также проведут капитальный ремонт 14 мостовых сооружений: они отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также приведут в порядок лестничные сходы и тротуары.