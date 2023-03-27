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1 час назад

Более 60 тысяч «умных» фонарей появится на улицах и магистралях Москвы в этом году

Вечерняя Москваиещё 2

Свыше 60 тысяч «умных» фонарей появится в столице в этом году. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Более 60 тыс. «умных» фонарей появится в Москве до конца года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— С 2018 года реализуется программа по установке так называемых «умных» фонарей. Оборудуем (специалисты Комплекса городского хозяйства — прим. «ВМ») специальными контролерами уже имеющиеся опоры, до конца года установим 60 тысяч таких конструкций, их общее число достигнет почти 320 тысяч, — сказал он.

По словам заммэра, контролеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Такие фонари позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.

Также в столице планируются ремонтные работы 23 миллиона квадратных метров дорог. Как правило, специалисты ремонтируют больше квадратных метров, чем планируется в начале года.

В ходе развития дорожной инфраструктуры специалисты также проведут капитальный ремонт 14 мостовых сооружений: они отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также приведут в порядок лестничные сходы и тротуары.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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