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21 минуту назад

Похолодание придет в Москву во второй половине недели

ТАСС

Кратковременное похолодание придет в Москву во второй половине недели. В ночь на пятницу прогнозируются небольшие заморозки, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Москвичей предупредили о похолодании
Фото: ТАССТАСС

"Мы ожидаем понижение температуры, достаточно существенное. Но произойдет оно во второй половине недели. В четверг будет до 5 градусов в дневное время и до нуля - в ночные часы, в ночь на пятницу даже могут быть заморозки", - сказал он.

По словам синоптика, похолодание обусловлено приходом в регион холодной воздушной массы, которая сформировалась на севере страны.

"Волна холода пройдет, ненадолго понизит температуру. Но речь идет буквально о трех-четырех градусах. Морозов не будет", - добавил он.

К концу недели в Москве снова потеплеет, прогнозирует синоптик.

"Граница холодного воздуха будет проходить очень близко. В пятницу температура уже поднимется до плюс 6, в субботу будет до 6-7 градусов тепла в дневные часы, а в воскресенье температура снова пойдет на повышение", - заключил Синенков.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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