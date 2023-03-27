Москвичей предупредили о похолодании

Кратковременное похолодание придет в Москву во второй половине недели. В ночь на пятницу прогнозируются небольшие заморозки, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем понижение температуры, достаточно существенное. Но произойдет оно во второй половине недели. В четверг будет до 5 градусов в дневное время и до нуля - в ночные часы, в ночь на пятницу даже могут быть заморозки", - сказал он.
По словам синоптика, похолодание обусловлено приходом в регион холодной воздушной массы, которая сформировалась на севере страны.
"Волна холода пройдет, ненадолго понизит температуру. Но речь идет буквально о трех-четырех градусах. Морозов не будет", - добавил он.
К концу недели в Москве снова потеплеет, прогнозирует синоптик.
"Граница холодного воздуха будет проходить очень близко. В пятницу температура уже поднимется до плюс 6, в субботу будет до 6-7 градусов тепла в дневные часы, а в воскресенье температура снова пойдет на повышение", - заключил Синенков.