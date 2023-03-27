Новое общежитие МИФИ на юге Москвы получило адрес

Новое студенческое общежитие Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" получило адрес. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Новому общежитию присвоен адрес: Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 19, корпус 2. Общая площадь здания – более 16 тысяч квадратных метров", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в здании смогут расположиться свыше 800 студентов. Для них возвели двухсекционный 17-этажный дом, фасад которого отделали в светло-голубых тонах университета. Во дворе установили площадки для отдыха и занятий физкультурой. Также там обустроили велопарковку.

"Помимо адресации, специалисты МосгорБТИ также провели на объекте техническую инвентаризацию и кадастровые работы – процедуры, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. Мы подготовили всю необходимую документацию: технический паспорт и план, экспликации и поэтажные планы", – добавил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.

Студентов разместят в 194 квартирах, в которых предусмотрены более 400 комнат. На первом этаже планируется расположить хозяйственные и административные помещения.