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51 минуту назад

Новое общежитие МИФИ на юге Москвы получило адрес

Москва24иещё 3

Новое студенческое общежитие Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" получило адрес. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новое общежитие МИФИ на юге Москвы получило адрес
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Новому общежитию присвоен адрес: Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Москворечье, дом 19, корпус 2. Общая площадь здания – более 16 тысяч квадратных метров", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в здании смогут расположиться свыше 800 студентов. Для них возвели двухсекционный 17-этажный дом, фасад которого отделали в светло-голубых тонах университета. Во дворе установили площадки для отдыха и занятий физкультурой. Также там обустроили велопарковку.

"Помимо адресации, специалисты МосгорБТИ также провели на объекте техническую инвентаризацию и кадастровые работы – процедуры, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. Мы подготовили всю необходимую документацию: технический паспорт и план, экспликации и поэтажные планы", – добавил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.

Студентов разместят в 194 квартирах, в которых предусмотрены более 400 комнат. На первом этаже планируется расположить хозяйственные и административные помещения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве студенческого квартала МГТУ имени Баумана в этом году. Он отметил, что весной – летом планируется привести в порядок Бауманскую, 2-ю Бауманскую, Малую Почтовую и Ладожскую улицы, а также Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский переулки, Проектируемый проезд № 1106 и Хомутовский тупик.

Новости Москвы,Максим Гаман,Александр Кинев,Сергей Собянин,МГТУ им. Баумана,МИФИ,Правительство Москвы,
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