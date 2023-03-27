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30 минут назад

Пригородное Киевское направление МЖД назовут Калужским

Вечерняя Москва

Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вместо Киевско-Горьковского назовут Калужско-Нижегородским. В связи с этим в сегменте пригородных перевозок участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет называться Калужским. Об этом сообщили в понедельник, 27 марта, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пригородное Киевское направление МЖД назовут Калужским
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— В этом году будет запущен новый, четвертый диаметр «Калужско-Нижегородский», названный по названиям крупных городов, куда ведут эти (Киевское и Горьковское) ж/д направления. Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах. Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и ж/д направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором — Калуга, — рассказали в пресс-службе.

На вопрос ТАСС, «будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в Москве», в ведомстве сообщили, что «таких инициатив не выдвигалось». Будет ли переименовано Горьковское направление МЖД в Нижегородское, не сообщается.

Дополнительные «дачные» поезда начали курсировать в столице и Подмосковье с 26 марта. На наиболее востребованных направлениях назначили 17 дополнительных поездов. У восьми электричек скорректировали маршрут следования, у 12 — периодичность курсирования.

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