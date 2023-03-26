В столице выпало почти 30% месячной нормы осадков

Это 10 миллиметров, сообщили в метеобюро Москвы. Там добавили, что данные получены с главной метеостанции на ВДНХ.

«По предварительной информации, прирост осадков к 18:00 составил чуть менее 30% месячной нормы», — заявил «Интерфаксу» представитель службы.

В метеобюро отметили, что с начала месяца в городе выпало 54 миллиметра осадков — почти 160% месячной нормы.

В Гидрометцентре в свою очередь сообщили, что рекорд осадков для 26 марта принадлежит 1951 году — 12 миллиметров. Будет ли побит этот максимум, станет известно к концу дня.