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В столице в воскресенье выпало почти 30% месячной нормы осадков

Это 10 миллиметров, сообщили в метеобюро Москвы. Там добавили, что данные получены с главной метеостанции на ВДНХ.

В столице выпало почти 30% месячной нормы осадков
© РИА Новости

«По предварительной информации, прирост осадков к 18:00 составил чуть менее 30% месячной нормы», — заявил «Интерфаксу» представитель службы.

В метеобюро отметили, что с начала месяца в городе выпало 54 миллиметра осадков — почти 160% месячной нормы.

В Гидрометцентре в свою очередь сообщили, что рекорд осадков для 26 марта принадлежит 1951 году — 12 миллиметров. Будет ли побит этот максимум, станет известно к концу дня.

Синоптики прогнозируют, что дожди в столичном регионе полностью прекратятся не ранее полуночи. Ночью в Москве ожидается туман и около 4 градусов тепла.

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