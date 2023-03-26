Человек на самокате врезался в пешеходов на переходе в Москве

Юноша на самокате врезался в пешеходов, которые переходили дорогу по переходу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы. "В Большом Кондратьевском переулке 19-летний юноша, двигающийся на электросамокате, наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. Судя по видео, скорость самоката во время удара была высокой. После столкновения все участники ДТП упали на дорогу. Отмечается, что в аварии травмы получила женщина-пешеход. Она доставлена в ближайшую больницу. О том, пострадал ли водитель самоката, не сообщается. Прокуратура взяла дело о наезде на контроль. Ранее сообщалось, что таксист и пассажир подрались на проезжей части в Екатеринбурге.