Собянин: Больше 100 инноваций внедрили за год с помощью московских программ и сервисов

Более 100 инноваций внедрили за год благодаря московским программам и сервисам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Технологические продукты все чаще используют в городском хозяйстве и на предприятиях, заменяя зарубежные аналоги. “Городские запросы” — один из таких сервисов. Он связывает московские ведомства и технологические компании. Город оставляет свои заявки — компании предлагают под них разработки», — написал Мэр Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений предлагает более 200 городских площадок для испытания новых продуктов и технологий. Они используются в медицинской и строительной отрасли, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других.

Общая сумма контрактов после испытаний — более 630 миллионов рублей, а объем привлеченных стартапами инвестиций — 800 миллионов рублей.