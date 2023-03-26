В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Сергей Собянин: Больше 100 инноваций внедрили за год с помощью московских программ и сервисов

Более 100 инноваций внедрили за год благодаря московским программам и сервисам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин: Больше 100 инноваций внедрили за год с помощью московских программ и сервисов
© Mos.ru

«Технологические продукты все чаще используют в городском хозяйстве и на предприятиях, заменяя зарубежные аналоги. “Городские запросы” — один из таких сервисов. Он связывает московские ведомства и технологические компании. Город оставляет свои заявки — компании предлагают под них разработки», — написал Мэр Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений предлагает более 200 городских площадок для испытания новых продуктов и технологий. Они используются в медицинской и строительной отрасли, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других.

Общая сумма контрактов после испытаний — более 630 миллионов рублей, а объем привлеченных стартапами инвестиций — 800 миллионов рублей.

Город проводит технологические конкурсы инновационных проектов. По их результатам начинающие компании могут найти своего покупателя и заключить выгодные контракты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий