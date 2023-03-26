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52 минуты назад

Павильон «Птицеводство» на ВДНХ реконструируют

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты реконструируют павильон «Птицеводство» на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Павильон «Птицеводство» на ВДНХ реконструируют
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

— Внешний вид двухэтажного здания сохранится, сделают ленточное остекление, обновят надписи на деревянных панелях. Реконструкция с приспособлением под современное использование предполагает обустройство внутри конференц-зала, офисных помещений, переговорных, — говорится в сообщении.

В данный момент в павильоне находятся административно-бытовые помещения. Специалисты в ходе реконструкции сохранят внешний вид здания, а также подберут материалы, соответствующие тем, что использовали при строительстве.

Мастера обновят надписи на фасадных деревянных панелях, установят входную группу и остеклят окна. Снаружи здание отделают клинкерным кирпичом и сделают вставки из древесно-полимерного композита.

После реконструкции в здании разместят конференц-зал на 96 человек, офисы и переговорные, передает официальный сайт мэра Москвы.

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,
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