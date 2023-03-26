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30 минут назад

Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи

Мослентаиещё 4

Самые необычные забытые на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) вещи перечислил столичный Дептранс.

Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С момента запуска полного движения на БКЛ со станций на склады поступили 193 вещи. Москвичи забывали в московском метро купальник, медицинский снимок, подарочный набор «Исполнение желаний» и игровой набор «Раскопки».

Отмечается, что максимальное количество забытых вещей было обнаружено на станции «Нижегородская». Причем зачастую потери у жителей столицы происходят по пятницам. Более рассеянными, по данным Дептранса, оказались мужчины.

Ранее были названы самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи.

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