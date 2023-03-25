Москвичам назвали сроки полного исчезновения снега

За последнюю неделю высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 16 сантиметров, достигнув отметки в 9 сантиметров, что существенно ниже климатической нормы. Об этом сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"В Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 см — и утром сегодняшнего дня составила всего 9 см. Такие показатели существенно ниже климатической нормы, которая для 25 марта составляет 22 см", — отмечают синоптики.

Специалисты уверены, что из-за предстоящих теплых дней, которые могут сопровождаться дождями, полностью снег в Москве может растаять раньше климатической нормы, которая приходится на 6 апреля, отмечает Life.ru. Кроме того, температура воздуха в столице уже пятый день подряд находится выше нормы на 4–6 градусов.