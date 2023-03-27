Пригородное Киевское направление МЖД назовут Калужским

Пригородное Киевское направление Московской железной дороги назовут Калужским, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В 2023 году будет запущен новый, четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Такое решение было принято, поскольку речь идет о пригородных перевозках. Название МЦД-4 и железнодорожного направления решили унифицировать для удобства пассажиров. Наименование выбрали, исходя из того, что поезда следуют по Калужскому направлению, главным городом которого является Калуга, объяснили в департаменте.

Однако предложений по переименованию соответствующих станции метро, улицы и площади Киевского вокзала пока не было. В Дептрансе не стали уточнять, будут ли называть Горьковское направление МЖД Нижегородским.

Что касается остальных диаметров, их названия не меняются:

Белорусско-Савеловский МЦД-1;

Курско-Рижский МЦД-2;

Ленинградско-Казанский МЦД-3;

Ярославско-Павелецкий МЦД-5.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 6 марта совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым был открыт пригородный вокзал Очаково МЦД-4 Калужского направления Московской железной дороги. Этот вокзал является одним из 14, строительство и реконструкцию которых планируется завершить в 2023 году.