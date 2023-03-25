В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
38 минут назад

Сергей Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Вечерняя Москва

Культурная сфера в столице постепенно восстанавливается после коронавирусной пандемии. Об этом в субботу, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В течение двух лет московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо в них пускали только в масках и по QR-кодам. За это время наша культура не просто выжила, сейчас мы наблюдаем кратный рост ее популярности, — сказал он.

Например, в 2022 году городские музеи посетили 16,7 миллиона человек, в московских парках прошло 14,8 тысячи фестивалей и мероприятий. Помимо этого, столичные театры порадовали своих зрителей 277 премьерами, написал Собянин в своем блоге.

Также мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он напомнил, что в городе действует свыше 10 тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов. Горожане могут посетить премьеры, редкие выставки, литературные вечера, концерты, яркие фестивали и культурные акции.

Москвичей пригласили на тематические мероприятия в рамках Дня работника культуры. Например, Сад имени Баумана в честь праздника позвал москвичей 25 марта на выставку работ современных художников и фотохудожников.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий