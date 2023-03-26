Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых школ и детских садов в ТиНАО.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Одна из самых больших школ — на 2100 мест — откроется на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Всего на территории ЖК будет несколько детских садов и три крупные школы, одна из них на 1650 мест уже работает, — сказал глава города.

При этом в поселении Внуковское уже построена школа на 2100 мест — она расположена рядом с деревней Рассказовка. Специалисты оборудовали в ней условия для проведения экспериментов по физике и возможности для изучения программирования.

Также в ЖК «Саларьево парк» введен в эксплуатацию шестой детский сад, к вводу готовят и школу на 1150 мест. В образовательном учреждении сделают инженерный и медицинский комплексы, IT-полигон и робокласс.

Всего до конца года в ТиНАО построят еще 12 детских садов на 2800 мест и 14 школ на 8370 мест, написал Собянин в Telegram-канале.

В ТиНАО в этом году также введут в эксплуатацию производственные, торгово-бытовые и складские объекты.