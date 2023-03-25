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30 минут назад

Названы цены на проезд в московском общественном транспорте в советское время

Мослента

Цены на проезд в московском общественном транспорте в советское время в материале «Мосленты» назвал историка и журналист Валерий Бурт. По его словам, билет стоил в среднем около десяти копеек.

Названы цены на проезд в московском общественном транспорте в советское время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, стоимость билета зависела от расстояния. То есть чем дальше едешь, тем дороже обойдется проезд. Так, например, в конце 30-х годов проехать на городском транспорте можно было за десять копеек, а за каждую последующую остановку доплатить еще по пять. При этом были и те, кто платил только за пять остановок, а в итоге ехал десять, таких пассажиров звали «полузайцами».

При этом штрафовать безбилетников начали только в 1923 году, однако любителей прокатиться на транспорте бесплатно меньше от этого не стало.

Ранее москвичи вспомнили «троллейбусы-аквариумы» времен СССР.

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