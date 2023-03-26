Собянин поздравил московских школьников с первыми победами на всероссийской олимпиаде

Состоялись три финала: по французскому языку, химии и мировой художественной культуре. До 30 апреля пройдут состязания еще по 21 предмету.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Состоялись три финала Всероссийской олимпиады школьников: по французскому языку, химии и мировой художественной культуре (МХК). Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил учеников с первыми победами в этом сезоне.

«Абсолютная победительница олимпиады по французскому языку — одиннадцатиклассница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Победителем стала и ученица школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Лучшим среди девятиклассников на олимпиаде по химии стал Матвей Васияров из школы Центра педагогического мастерства. Любовь к предмету ему привил дедушка-химик. Матвей мечтает представлять страну на международных состязаниях. А одиннадцатиклассник Глеб Семенов из школы № 548 набрал наибольшее количество баллов на олимпиаде по МХК.

Всего на счету учеников московских школ 157 дипломов.