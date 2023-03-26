Собянин поздравил московских школьников с первыми победами на всероссийской олимпиаде

Состоялись три финала: по французскому языку, химии и мировой художественной культуре. До 30 апреля пройдут состязания еще по 21 предмету.
Состоялись три финала Всероссийской олимпиады школьников: по французскому языку, химии и мировой художественной культуре (МХК). Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил учеников с первыми победами в этом сезоне.
«Абсолютная победительница олимпиады по французскому языку — одиннадцатиклассница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Победителем стала и ученица школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт», — отметил Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Лучшим среди девятиклассников на олимпиаде по химии стал Матвей Васияров из школы Центра педагогического мастерства. Любовь к предмету ему привил дедушка-химик. Матвей мечтает представлять страну на международных состязаниях. А одиннадцатиклассник Глеб Семенов из школы № 548 набрал наибольшее количество баллов на олимпиаде по МХК.
Всего на счету учеников московских школ 157 дипломов.
«Впереди до 30 апреля еще финалы по 21 предмету, среди которых русский язык, математика, экономика, физика, литература и другие. Желаю правильного настроя и успешных результатов!» — написал Сергей Собянин.