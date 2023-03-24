Стали известны 285 лучших заведений общепита в районах Москвы

Картографическое приложение «2ГИС» назвало 285 лучших заведений общественного питания в Москве. Лидеров определили на основе предпочтений семи миллионов пользователей геосервиса в столице.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В Москве выбрали лидеров среди более чем 25 тысяч мест в семи номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни, фудмоллы и стритфуд. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие заведения за последний год жители и гости столицы чаще всего искали на карте, куда больше звонили и писали в мессенджерах, а также что позитивно оценивали в отзывах.

285 компаний в Москве получат знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей. Чтобы найти победителей, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране.

Подсказки помогут найти заведения определенного формата, например ресторан или кофейню. Кроме того, найти лауреатов можно с помощью фильтра в результатах поисках общепита в «2ГИС».