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18 минут назад

В Москве собираются обновить 14 мостовых сооружений

Вести Подмосковьяиещё 2

Стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства до конца года приведут в порядок 14 мостовых сооружений. Работы будут проводиться, например, на мосту имени 1905 года, 1-м Бауманском и Сколковском мостах, а также на путепроводе Воробьевский. Подробности рассказала пресс-служба мэра Москвы.

В Москве собираются обновить 14 мостовых сооружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предстоит отремонтировать основные элементы и несущие конструкции объектов, разобраться с гидроизоляцией и деформационными швами, заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновить тротуары и лестницы. На время проведения ремонта будут закрывать движение по полосам, то есть полностью ограничивать поток машин на мостах не планируется. В источнике напомнили, что с 2011 года на каждом мосту в Москве проводились ремонтные работы разных видов.

Ранее «Вести Подмосковья» рассказали о том, что в Серпухове продолжат ремонтировать дороги. Список локаций был составлен по обращениям местных жителей. По другим адресам отремонтируют асфальт, который не пережил зиму.

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