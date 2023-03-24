Москвичам посоветовали не торопиться менять резину

В Метеобюро Москвы предупредили автомобилистов о преждевременной замене резины. В конце месяца в регионе ожидается минусовая температура. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, 30 и 31 марта москвичей ждет минус за окном, а также дождь и мокрый снег. Специалист уточнила, что из-за такой температуры говорить о смене зимней резины пока рано.

Ранее Позднякова рассказала, что окончательно снег в московском регионе сойдет к понедельнику. При этом в некоторых районах Москвы его может не быть уже в субботу. Она добавила, что на востоке Московской области снег еще будет сохраняться, так как его выпало много.