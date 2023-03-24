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1 час назад

Москвичам посоветовали не торопиться менять резину

Елена Прошина

В Метеобюро Москвы предупредили автомобилистов о преждевременной замене резины. В конце месяца в регионе ожидается минусовая температура. Об этом пишет РИА Новости.

Москвичам посоветовали не торопиться менять резину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, 30 и 31 марта москвичей ждет минус за окном, а также дождь и мокрый снег. Специалист уточнила, что из-за такой температуры говорить о смене зимней резины пока рано.

Ранее Позднякова рассказала, что окончательно снег в московском регионе сойдет к понедельнику. При этом в некоторых районах Москвы его может не быть уже в субботу. Она добавила, что на востоке Московской области снег еще будет сохраняться, так как его выпало много.

Она также добавила, что в предстоящие выходные москвичей ждет повышенное атмосферное давление, переменная облачность без осадков. Ночью ожидается минут 6 – минус 8 градусов, а днем от нуля до плюс 2 градусов.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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