Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождя

Бригады и техника ГУП «Мосводосток» работают на улицах столицы из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток», - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, а также оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».
«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - отметили в пресс-службе.
Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в свою очередь сообщила, что, по прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до 18:00. Водителей попросили быть внимательными на дорогах: избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны и соблюдать дистанцию.