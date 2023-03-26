Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождя

Бригады и техника ГУП «Мосводосток» работают на улицах столицы из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

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«Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, а также оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».

«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - отметили в пресс-службе.