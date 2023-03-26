В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождя

Агентство «Москва»иещё 2

Бригады и техника ГУП «Мосводосток» работают на улицах столицы из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, а также оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».

«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в свою очередь сообщила, что, по прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до 18:00. Водителей попросили быть внимательными на дорогах: избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны и соблюдать дистанцию.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий