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39 минут назад

У Вечного огня в Москве выставили круглосуточную полицейскую охрану

Мослента

У Вечного огня в центре Москвы выставили полицейскую охрану, передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что правоохранители начали круглосуточное дежурство в Александровском саду.

У Вечного огня в Москве выставили круглосуточную полицейскую охрану
Фото: мослентамослента

По имеющейся информации, стражи правопорядка будут охранять мемориал с двух сторон. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что такие меры защиты были предприняты после того, как группа неизвестных в ночное время суток пыталась попасть на территорию Александровского сада.

Ранее сообщалось, что школьник с помощью огнетушителя взорвал Вечный огонь в подмосковном Можайске. Произошедшим заинтересовались следственные органы.

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