У Вечного огня в Москве выставили круглосуточную полицейскую охрану

По имеющейся информации, стражи правопорядка будут охранять мемориал с двух сторон. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что такие меры защиты были предприняты после того, как группа неизвестных в ночное время суток пыталась попасть на территорию Александровского сада.