Сергей Собянин: Запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит развивать не только транспортную систему, но и экономику столицы. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жилье, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы — и уже в следующем году БКЛ окупится, — пояснил он.

Столица потратила на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов, 778 миллиардов рублей. При этом инвесторы вложат более 5,2 триллиона рублей в объекты вокруг новых станций. Каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти семь рублей инвестиций.

К 2030 году в столице таким образом появится порядка 400 тысяч рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.