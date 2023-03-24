Более 1200 схем метро с подписью Путина разместят на всех станциях метро

— В честь исторического для Москвы события — запуска БКЛ — президент России Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместят на станциях и в вагонах поездов. На карте города отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году, — сказал он.