Собянин: Открытие БКЛ позволит привлечь более 5,2 трлн руб. частных инвестиций

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы. Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводится жилье, коммерческие и социальные объекты. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Недвижимость даст городу налоговые доходы, и уже в следующем году БКЛ окупится. Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций. Город потратил на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 триллиона рублей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

К 2030 году около 400 человек получат работу на социальных и коммерческих объектах, построенных в районе БКЛ.

Часть средств на строительство привлекли через зеленые облигации Москвы. Доходы от них идут только на экологические проекты. БКЛ, безусловно, один из них: многие москвичи отказываются от личного транспорта в пользу экологичного и пунктуального метро.