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1 час назад

Сергей Собянин: Каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти семь рублей инвестиций

Mos.ruиещё 6

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы. Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводится жилье, коммерческие и социальные объекты. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Собянин: Открытие БКЛ позволит привлечь более 5,2 трлн руб. частных инвестиций
Фото: Mos.ruMos.ru

«Недвижимость даст городу налоговые доходы, и уже в следующем году БКЛ окупится. Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций. Город потратил на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей, а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 триллиона рублей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin 

К 2030 году около 400 человек получат работу на социальных и коммерческих объектах, построенных в районе БКЛ.

Часть средств на строительство привлекли через зеленые облигации Москвы. Доходы от них идут только на экологические проекты. БКЛ, безусловно, один из них: многие москвичи отказываются от личного транспорта в пользу экологичного и пунктуального метро.

На закупку поездов город взял федеральный инфраструктурный бюджетный кредит. Он дается регионам на 15 лет всего под три процента годовых. На эти средства Москва приобретет почти 500 самых современных вагонов.

Сергей Собянин рассказал, чем уникальна Большая кольцевая линия метро

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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