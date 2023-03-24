Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве

«Мэр Москвы поручил продолжать развитие сервиса. Операторы планируют расширить зону аренды в «новой» Москве и увеличить парк самокатов в городе до 60 тыс. штук. Кроме того, для удобства пользователей мы установим 9 тыс. дополнительных велопарковок. Мы продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро», - подчеркнул заммэра.