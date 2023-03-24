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1 час назад

Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве

Агентство «Москва»иещё 7

В столице стартует шестой сезон проката электросамокатов, число доступных для аренды самокатов увеличат на треть. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве начался шестой сезон проката электросамокатов. Двухколесный транспорт на аккумуляторах снова доступен для аренды в многочисленных сервисах. В прошлом году электросамокаты были очень популярны - жители столицы совершили на них рекордные 26,3 млн поездок. Это втрое больше, чем в 2021 году», - говорится в сообщении.

Ликсутов, чьи слова приводятся в материале, отметил, что в 80% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

«Мэр Москвы поручил продолжать развитие сервиса. Операторы планируют расширить зону аренды в «новой» Москве и увеличить парк самокатов в городе до 60 тыс. штук. Кроме того, для удобства пользователей мы установим 9 тыс. дополнительных велопарковок. Мы продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро», - подчеркнул заммэра.

В сообщении уточняется, что в начале сезона на московских улицах появится 40 тыс. электросамокатов. Операторы планируют увеличить эту цифру на 20 тыс. Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО. Инфраструктура для этого вида транспорта сегодня насчитывает более 6 тыс. парковок: 3 тыс. установил город, столько же - операторы сервисов аренды. Еще 9 тыс. велопарковок появится возле новых станций метро, транспортных пересадочных узлов, крупных жилых комплексов и на набережных.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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