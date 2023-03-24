Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве

— В 2023 году мы введем как минимум 10 новых парковок со шлагбаумом, в том числе девять перехватывающих, также переобустроим восемь действующих парковок, чтобы пользоваться ими стало еще комфортнее. Всего сейчас в Москве 158 парковок со шлагбаумом, 88 из них — перехватывающие, — сказал он.