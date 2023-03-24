В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
37 минут назад

Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве

Вечерняя Москваиещё 3

В этом году в столице планируется открыть не менее 10 новых парковок со шлагбаумом — это порядка 1,5 тысячи мест. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Более 10 новых парковок со шлагбаумом откроются в этом году в Москве
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— В 2023 году мы введем как минимум 10 новых парковок со шлагбаумом, в том числе девять перехватывающих, также переобустроим восемь действующих парковок, чтобы пользоваться ими стало еще комфортнее. Всего сейчас в Москве 158 парковок со шлагбаумом, 88 из них — перехватывающие, — сказал он.

На данный момент в столице работают парковки с разными тарифами: перехватывающим, почасовым и абонементным. Жители города могут выбрать подходящую и оставить автомобиль рядом с работой, домом или у метро, МЦД и МЦК, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, Ликсутов рассказал, что более 23,7 тысячи граждан воспользовались смартуслугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий