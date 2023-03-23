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1 час назад

Собянин сообщил об открытии в Измайлово нового спорткомплекса с бассейном

ТАССиещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ряд новых и строящихся объектов в столичном районе Измайлово. В их числе - новый спорткомплекс с бассейном для Училища олимпийского резерва №1.

Собянин сообщил об открытии в Измайлово нового спорткомплекса с бассейном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня район Измайлово активно развивается, построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района, реконструирована детская поликлиника, сейчас реконструкция еще одной поликлиники будет", - сказал мэр.

Он отметил, что в районе Измайлово предусмотрено большое количество домов под снос и переселение по программе реновации, но первый этап ее реализации здесь удается выполнить досрочно - жители 26 домов получат новые квартиры уже в этом году, хотя их переезд изначально был запланирован на 2024 год.

"Район благоустраивается, развивается, молодеет. Ну, а глядя на эти молодые лица, просто душа радуется. Поздравляю вас с новым комплексом", - обратился Собянин к спортсменам и тренерам.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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