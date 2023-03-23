Собянин сообщил об открытии в Измайлово нового спорткомплекса с бассейном

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ряд новых и строящихся объектов в столичном районе Измайлово. В их числе - новый спорткомплекс с бассейном для Училища олимпийского резерва №1.

"Сегодня район Измайлово активно развивается, построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района, реконструирована детская поликлиника, сейчас реконструкция еще одной поликлиники будет", - сказал мэр.

Он отметил, что в районе Измайлово предусмотрено большое количество домов под снос и переселение по программе реновации, но первый этап ее реализации здесь удается выполнить досрочно - жители 26 домов получат новые квартиры уже в этом году, хотя их переезд изначально был запланирован на 2024 год.