Названы округа Москвы с наибольшим спросом на новостройки

По итогам февраля 2023 года среди округов Москвы лидером по количеству сделок с новостройками стал Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Согласно результатам анализа, во втором месяце текущего года в ТиНАО оформили 1,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости, что составило 17,6 процента от общего числа сделок с новыми квартирами в городе. Вторым округом в списке локаций столицы с наибольшим спросом на новостройки в Росреестре назвали Западный (ЗАО) с 1087 ДДУ, или 14,7 процента от всех заключенных договоров. Замкнул тройку Северо-Восточный административный округ (СВАО) с показателем в 986 сделок. На его долю пришлось 13,4 процента от всех заключенных ДДУ в Москве в феврале. В пятерку также вошли Юго-Восточный (ЮВАО) и Северный округа столицы, где в феврале оформили 978 (13,3 процента от общего числа) и 834 (11,3 процента от общего числа) сделок соответственно.

Наименьший спрос на новостройки был зафиксирован в Зеленоградском (ЗелАО) округе — за второй месяц текущего года там заключили лишь 89 договоров, или 1,2 процента от всех ДДУ. Общий показатель для столицы в феврале нынешнего года составил 7,3 тысячи сделок с жилыми и нежилыми новостройками.

«За два первых месяца текущего года зарегистрировано 15 516 первичных договоров, 18,3 процента (2842 ДДУ) из них в Новой Москве. Всего на первую пятерку округов в январе-феврале 2023 года пришлось почти 70 процентов от всех оформленных в столице сделок в строящихся домах», — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.