Москвичам напомнили о бесплатной замене электросчетчиков

У жителей столицы есть возможность заменить электросчетчики без какой-либо платы. Об этом говорится в сообщении «Мосэнергосбыта».

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Бесплатно могут заменить приборы, которые вышли из строя, а также счетчики, у которых истек межповерочный интервал.

График замены до конца 2023 года доступен на сайте компании. За работы будет отвечать подрядчик «Стройэнергоком».

Отмечается, что в Москве и Подмосковье к следующему году будут установлены 410 тысяч новых индивидуальных приборов учета (ИПУ).

Ранее компания «Крымэнерго» сообщила о планах государственного предприятия установить абонентам почти 25 тысяч «умных» счетчиков в 2023 году. Работы будут проводиться по программе замены приборов учета. Она проходит третий год подряд.