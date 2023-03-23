Воздух в Москве прогрелся до +10 градусов впервые с начала года

Воздух в Москве прогрелся до 10 градусов тепла впервые с начала года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Он уточнил, что к полудня столбики термометров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, поднялись до отметки +10,2 градуса. По его словам, несмотря на усиление ветра, воздух продолжает нагреваться.