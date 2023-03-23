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12 минут назад

Воздух в Москве прогрелся до +10 градусов впервые с начала года

Москва24

Воздух в Москве прогрелся до 10 градусов тепла впервые с начала года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Москве прогрелся до +10 градусов впервые с начала года
Фото: Москва24Москва24

Он уточнил, что к полудня столбики термометров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, поднялись до отметки +10,2 градуса. По его словам, несмотря на усиление ветра, воздух продолжает нагреваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и Подмосковье окончательно растает снег. По прогнозам синоптика, полного исчезновения снежного покрова стоит ждать в первые десять дней апреля. Специалист добавил, что в лесах снег может оставаться до середины месяца.

Новости Москвы,Михаил Леус,Роман Вильфанд,ВДНХ,
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