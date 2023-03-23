В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
56 минут назад

Москвичам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу

Мослентаиещё 3

Россиянам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу, анимацию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Как похорошело метро», — подписали администраторы канала ролик, на котором изображающая рыбу мозаика на станции «Нагатинский затон» отделяется от стены, становится объемной, проплывает по воздуху над путями и исчезает в тоннеле. На перегородке между путями при этом «вырастают» водоросли.

«Ого, новая реальность», «Пошел за удочками», «Пойду проверю спиннинг», «Верните рыбу обратно на стену», «Прикольно», «Надо поехать и проследить, куда они плывут», «Крутая анимация», «Рыбы плавают. Метро что ли затопило?», «Я-то думал, где вся рыба», «Вау. Как круто», — написали пользователи мессенджера.

Ранее нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах.

Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий