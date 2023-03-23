Москвичам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу

Россиянам показали «ожившую» на одной из станций БКЛ рыбу, анимацию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Как похорошело метро», — подписали администраторы канала ролик, на котором изображающая рыбу мозаика на станции «Нагатинский затон» отделяется от стены, становится объемной, проплывает по воздуху над путями и исчезает в тоннеле. На перегородке между путями при этом «вырастают» водоросли.