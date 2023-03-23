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53 минуты назад

На улицах Москвы появились первые прокатные электросамокаты

Мослентаиещё 1

В Москве начинается сезон проката: первые электросамокаты уже появились на улицах города, передает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

На улицах Москвы появились первые прокатные электросамокаты
Фото: МослентаМослента

По данным пресс-службы, прошлый год показал, что электросамокаты стали альтернативой личному и общественному транспорту. На них жители столицы добирались до учебы, работы и ездили по другим делам.

Аналитики уточняют, что на электросамокатах в столице в 2022 году москвичи проехали 26 миллионов 300 тысяч раз, это в почти в три раза больше, чем годом ранее.

Ранее Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону. Он заявил о скором открытии велосипедных прокатов и отметил, что столичные парки ждет благоустройство.

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