В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Работы проходят пока без отключения потребителей. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

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Общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тыс. километров. Чтобы охватить весь этот объем до 1 сентября, подготовить сети к будущему отопительному периоду, гидравлические испытания начинают проводить заранее.

"В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В течение марта-апреля запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 километров. Их главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить.