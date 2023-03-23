На территории «Москва-Сити» появится пешеходный переход с причалом

На территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» появится пешеходный переход, соединяющий строящийся многофункциональный комплекс «Империя II» и Пресненскую набережную. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В рамках проекта планируется строительство надземного пешеходного перехода в виде эстакады, включающей коммерческие помещения общей площадью 4 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

В свою очередь председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, пояснила, что причальная инфраструктура проекта будет включать в себя обустройство самого причала, помещения для обслуживания перевозок пассажиров на водном транспорте, а также магазины и кафе. Реализацией проекта займется инвестор, который строит многофункциональный комплекс - АО «Флейнер-Сити». Площадь проекта планировки территории составила 4,16 га.