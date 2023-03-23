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13 минут назад

Бочкарев: На территории «Москва-Сити» появится пешеходный переход с причалом

Агентство «Москва»иещё 2

На территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» появится пешеходный переход, соединяющий строящийся многофункциональный комплекс «Империя II» и Пресненскую набережную. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На территории «Москва-Сити» появится пешеходный переход с причалом
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«В рамках проекта планируется строительство надземного пешеходного перехода в виде эстакады, включающей коммерческие помещения общей площадью 4 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

В свою очередь председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, пояснила, что причальная инфраструктура проекта будет включать в себя обустройство самого причала, помещения для обслуживания перевозок пассажиров на водном транспорте, а также магазины и кафе. Реализацией проекта займется инвестор, который строит многофункциональный комплекс - АО «Флейнер-Сити». Площадь проекта планировки территории составила 4,16 га.

Отмечается, что решение об одобрении проекта планировки территории и внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) для строительства данного объекта было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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