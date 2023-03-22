На колесе обозрения "Солнце Москвы" часть подсветки отключат в "Час Земли"

Часть подсветки планируют отключить 25 марта на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь экологической акции "Час Земли", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании-оператора.
"В 2023 году крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" станет участником самой массовой экологической акции на планете "Час Земли". В субботу, 25 марта, аттракцион впервые окрасится в зеленый цвет, а с 20:30 до 21:30 будет отключена часть архитектурно-художественной подсветки аттракциона", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что также в течение двух дней, 25 и 26 марта, гостей "Солнца Москвы" ждут экологические выходные. 25 марта гости "Солнца Москвы" познакомятся с роботом Жорой. Он "живет" на "Робостанции", которая расположена в павильоне №2 на ВДНХ, но в субботу придет пообщаться с посетителями колеса обозрения. Робот имеет форму необычного мусорного ведра, умеет передвигаться и говорить. В запасе у Жоры много шуток и забавных стихотворений. С 14:00 до 16:00 любой желающий может принести роботу использованные батарейки для правильной утилизации.
"В воскресенье, 26 марта с 12:00 по 13:30 на фуд-корте состоится интерактивное занятие-лекция от игрового пространства "Лес". Гости узнают, что общего у человека и дерева, как общаются деревья и примут участие в лесной викторине. Вход свободный", - добавили в пресс-службе.