На колесе обозрения "Солнце Москвы" часть подсветки отключат в "Час Земли"

"В 2023 году крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" станет участником самой массовой экологической акции на планете "Час Земли". В субботу, 25 марта, аттракцион впервые окрасится в зеленый цвет, а с 20:30 до 21:30 будет отключена часть архитектурно-художественной подсветки аттракциона", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что также в течение двух дней, 25 и 26 марта, гостей "Солнца Москвы" ждут экологические выходные. 25 марта гости "Солнца Москвы" познакомятся с роботом Жорой. Он "живет" на "Робостанции", которая расположена в павильоне №2 на ВДНХ, но в субботу придет пообщаться с посетителями колеса обозрения. Робот имеет форму необычного мусорного ведра, умеет передвигаться и говорить. В запасе у Жоры много шуток и забавных стихотворений. С 14:00 до 16:00 любой желающий может принести роботу использованные батарейки для правильной утилизации.