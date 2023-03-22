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45 минут назад

Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Российская Газетаиещё 3

Среди 28 фармпредприятий, занимающихся в столице выпуском различных лекарственных препаратов, самый крупный - Московский эндокринный завод. Он был создан в военном 1943 году, Поздравить коллектив предприятия с юбилеем сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Московскому эндокринному заводу исполняется в этом году 80 лет, - сказал глава города. - Он прошел очень славную историю со времен Великой Отечественной войны, когда обеспечивал фронт необходимыми лекарствами, до ситуации с пандемией, когда завод тоже включился в борьбу с коронавирусом и помогал обеспечением лекарств.

По словам Собянина, и в настоящее время, когда перед фармацевтикой России стоит задача импортозамещения, завод остается флагманом по целым направлениям, обеспечивая самыми необходимыми препаратами для лечения онкозаболеваний, обезболивания и других.

Более 75% производимых им лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Они применяются в кардиологии, офтальмологии, гинекологии, психоневрологической практике, анестезиологии и т.д. Причем выпускаются лекарства в самых разных формах: ампулах, флаконах, шприцах, ну и конечно, традиционных таблетках и капсулах.

Завод продолжает развиваться. В частности, в прошлом году он ввел в эксплуатацию Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств, в лабраториях которого сейчас совершенствуется производство более 60 активных фармацевтических субстанций, а также высокотехнологичных лекарственных препаратов.

В новом современном научно-лабораторном комплексе, который открыл мэр, уже ведется разработка 20 инновационных препаратов. О самых интересных из них "РГ" рассказала замгенерального директора Евгения Заклюкина:

- Мы работаем сейчас над трансмукозальной пленкой, с помощью которой можно ввести лекарства через слизистую. Например, ношпу: взял в рот лечебную пленку, и спазм практически сразу снимается. Даже водой, как таблетку, запивать не нужно.

Очень удобными и эффективными обещают быть для снятия боли и пластыри, выпуск которых завод планирует освоить до конца года.

Собянин напомнил, что город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт, гарантирующий ему закупку произведенной продукции. В свою очередь замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил, что для министерства Московский эндокринный завод - базовое предприятие, которое играет большую социальную роль.

"В настоящее время обсуждаются инвестиции в десятки миллиардов рублей для выполнения задач по импортозамещению, в том числе, по стандартным образцам и широкой линейке наркотических субстанций", - сказал он.

Новости Москвы,Видео,Василий Осьмаков,Сергей Собянин,Минпромторг,
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