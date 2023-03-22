Названы районы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

В марте лидером рейтинга стал Молжаниновский район, который находится в Северном административном округе.
По данным «Авито Недвижимости», средняя цена квартиры в этом районе составила 2,9 млн рублей. На втором месте в списке бюджетных районов находится Чертаново Южное. Там средняя стоимость квартиры на вторичном рынке 4,2 млн рублей. Замыкает тройку Чертаново Центральное (4,3 млн рублей).
При этом самым дорогим районом Москвы, по данным аналитиков, стали Хамовники, где средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила почти 135 млн рублей. Далее в списке Арбат, Якиманка, Тверской район и Замоскворечье.