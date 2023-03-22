Названы районы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке

В марте лидером рейтинга стал Молжаниновский район, который находится в Северном административном округе.

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По данным «Авито Недвижимости», средняя цена квартиры в этом районе составила 2,9 млн рублей. На втором месте в списке бюджетных районов находится Чертаново Южное. Там средняя стоимость квартиры на вторичном рынке 4,2 млн рублей. Замыкает тройку Чертаново Центральное (4,3 млн рублей).