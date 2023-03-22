В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
22 минуты назад

Власти Москвы одобрили облик бизнес-центра у площади Гагарина

РИА Недвижимость

Власти Москвы одобрили архитектурный облик бизнес-центра, который компания Stone Hedge планирует построить вблизи площади Гагарина и метро "Ленинский проспект".

Власти Москвы одобрили облик бизнес-центра у площади Гагарина
Фото:  Stone Hedge Stone Hedge

Комплекс "Stone Ленинский" на 70 тысяч квадратных метров построят по адресу: улица Вавилова, 11, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Бизнес-центр будет состоять из двух разноуровневых офисных башен – 12-этажная башня S и 23-этажная L, которые объединит двухуровневый стилобат из черного гранита с витринным остеклением. Длинная фундаментальная стилобатная часть cформирует фронт улицы, нивелируя перепад высот на участке", - говорится в сообщении.

Как уточняется в нем, максимальная высота делового центра составит 100 метров.

Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий