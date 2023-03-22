Власти Москвы одобрили облик бизнес-центра у площади Гагарина

"Бизнес-центр будет состоять из двух разноуровневых офисных башен – 12-этажная башня S и 23-этажная L, которые объединит двухуровневый стилобат из черного гранита с витринным остеклением. Длинная фундаментальная стилобатная часть cформирует фронт улицы, нивелируя перепад высот на участке", - говорится в сообщении.