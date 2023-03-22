Власти Москвы одобрили облик бизнес-центра у площади Гагарина

Власти Москвы одобрили архитектурный облик бизнес-центра, который компания Stone Hedge планирует построить вблизи площади Гагарина и метро "Ленинский проспект".
Комплекс "Stone Ленинский" на 70 тысяч квадратных метров построят по адресу: улица Вавилова, 11, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
"Бизнес-центр будет состоять из двух разноуровневых офисных башен – 12-этажная башня S и 23-этажная L, которые объединит двухуровневый стилобат из черного гранита с витринным остеклением. Длинная фундаментальная стилобатная часть cформирует фронт улицы, нивелируя перепад высот на участке", - говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, максимальная высота делового центра составит 100 метров.
Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.