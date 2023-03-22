В Москве появится Центр разработки электротранспорта

Его появление анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив, что главной задачей будет создание универсальной платформы для электрических машин с применением российских компонентов. Также его специалисты определят различные требования к автомобилям, которые будут использовать отечественную архитектуру.
Московский Центр разработки электротранспорта также займется развитием и внедрением беспилотников в столице. Помогать ему в этом будет научно-исследовательский институт «МосТрансПроект».
«Открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения», — гласит сообщение Собянина.
Каким будет автомобиль на новой отечественной платформе, пока неизвестно. В прошлом году был анонсирован собственный электромобиль, который будет выпускать автозавод «Москвич» — бывший «Рено Россия». В серию модель на новой архитектуре планируют запустить в 2025 году. Сейчас «Москвич» уже выпускает батарейные кроссоверы «Москвич 3е», они же китайские JAC E40X.
Новая организация станет не первой в Москве, где будет вестись работа над собственными «зелеными» автомобилями. На базе особой экономической зоны «Технополис Москва» ранее был создан кластер электромобилестроения, куда входят более 40 компаний. До конца года, к примеру, компания «Рэнера» собирается наладить там производство модулей для литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии.