В Москве выявили 2 259 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 259 против 1 092 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 462 807 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 8, как и днем ранее, до 48 394. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 332, до 3 267 198.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 178 против 59 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 145 272 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 346, до 1 126 171. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 295 против 1 226 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 906 630 случаев инфицирования.