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1 час назад

Сергей Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли Москвы с Днем таксиста

Вечерняя Москваиещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 марта, поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста и пожелал легкой дороги и довольных пассажиров.

Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли Москвы с Днем таксиста
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. В столичных такси работают только квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно они перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров, — отметил глава города.

Для безопасной и комфортной поезди власти столицы выделяют средства компаниям-перевозчикам на обновление автомобилей. Так, за 11 лет они закупили более 70 тысяч машин на 1,8 миллиарда рублей. В этом году на обновление автопарка планируется выделить еще 225 миллионов рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В феврале мэр Москвы сообщил, что для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время поставят три тысячи автомобилей марки «Москвич-3». Он добавил, что завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Яндекс,Правительство Москвы,
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