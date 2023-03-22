Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли Москвы с Днем таксиста

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 марта, поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста и пожелал легкой дороги и довольных пассажиров.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. В столичных такси работают только квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно они перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров, — отметил глава города.

Для безопасной и комфортной поезди власти столицы выделяют средства компаниям-перевозчикам на обновление автомобилей. Так, за 11 лет они закупили более 70 тысяч машин на 1,8 миллиарда рублей. В этом году на обновление автопарка планируется выделить еще 225 миллионов рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.